Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gatersleben/MZ. - „Zweimal habe ich mich so richtig erschrocken“, gesteht Steven Baumann, der neben Lotta Teige und Lukas Färber an diesem nebeligen Abend zu den Grusel-Testern gehört. Die jungen Leute aus der Jugendwehr durften nämlich als erste die neue Grusel-Strecke betreten, die die Gaterslebener Feuerwehrleute in stundenlanger Feierabendarbeit in einer ihrer Garagen aufgebaut haben.