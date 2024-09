Schackstedt/MZ. - Dürfen Friedhofsbesucher in Schackstedt mit ihren Hunden auf das Gelände? Ein Schackstedter Bürger ärgert sich bereits seit vielen Jahren darüber, dass andere mit ihren Vierbeinern über den Friedhof gehen. Eigentlich sollte längst am Friedhofseingang ein Schild darauf hinweisen, dass Hunde nur angeleint mitzuführen sind. Denn ein generelles Verbot hatte der Stadtrat Aschersleben abgelehnt. Bereits seit 2009 dürfen in Aschersleben Hunde angeleint auf den Friedhof.

Auch für Rüdiger Schulz, Amtsleiter für kommunale Beziehungen und Soziales bei der Stadt Aschersleben, hatte das nach eigener Aussage nicht für Begeisterung gesorgt. Denn er hat gelernt, dass Hunde nicht mit auf den Friedhof genommen werden. Denn diese könnten ja beim Buddeln menschliche Knochen ausgraben. Auch wenn heute nur noch wenige Erdbestattungen stattfinden, kommt bei ihm bei dem Gedanken ein ungutes Gefühl auf.

Nur an der kurzen Leine

Doch der Stadtrat sei damals vor der Tierschutzlobby eingeknickt, berichtete Schulz in der jüngsten Ortschaftsratssitzung. Denn viele Ascherslebener, die in dem Wohngebiet am Zentralfriedhof in Aschersleben wohnen, gehen gern mit ihren Hunden über das Friedhofsgelände.

Und weil im Zuge der Vereinheitlichung der Friedhofssatzung der Stadtrat die Ascherslebener Regelung übernommen wurde, gilt sie seit fast drei Jahren für alle anderen Ortsteilfriedhöfe auch. Hunde dürfen demnach auf die Friedhöfe mitgenommen werden, so sie an einer kurzen Leine, die nicht länger als zwei Meter sein darf, geführt werden. Und die Hundehalter müssen den Hundekot einsammeln.

Schild fehlt noch immer

Ein Schild zur Hunderegelung sollte bereits vor Jahren am Tor des Schackstedter Friedhofs angebracht werden. Wie der Bürger in der Fragestunde des Ortschaftsrates berichtete, hätte nach Aussage der Friedhofverantwortlichen ein solches Schild von der Ortschaft beantragt werden müssen. Doch das wäre nicht erfolgt.

Sowohl Schulz als auch die stellvertretende Ortsbürgermeisterin Birgit Uecker zeigten sich angesichts des noch nicht angebrachten Schildes verwundert. Denn während der Ratssitzung, in der vor einiger Zeit darüber gesprochen wurde, soll der Ortsbürgermeister das Anbringen eines solchen Schildes angekündigt haben. Auch der Chef der Friedhofsverwaltung hätte in der Ratssitzung am Tisch gesessen und gemeint, dass er das schon längst angebracht hätte, wenn er es gewusst hätte.

Abstrafen nicht so einfach möglich

„Dass das Schild noch immer fehlt, das piept mich an“, erklärte Schulz aufbrausend. Denn er hatte den Eindruck gewonnen, dass sich Ortsbürgermeister und Friedhofsverwaltungschef ein Wettrennen darum liefern könnten, wer zuerst das Schild am Friedhofstor annagelt.

Doch eigentlich sollte es für einen Mitteleuropäer selbstverständlich sein, dass ein Hund nicht mit auf den Friedhof genommen wird, meinte Rüdiger Schulz. Seiner Meinung nach müssten Hunde vor dem Friedhof angebunden werden.

Der Bürger zitierte eine Aussage des Friedhofschefs, der in einer Ratssitzung berichtete, dass er selbst einen Hundebesitzer, der seinen Tieren unangeleint auf dem Friedhof laufen ließ, angesprochen hatte. Daraufhin sei ihm geantwortet worden, das wäre in Schackstedt schon immer so gewesen und das würden sie auch in Zukunft immer so machen. Durch das Schild könnte das Mitführen der Hunde ohne Leine ja abgestraft werden, überlegte der Einwohner. Das sei allerdings schwierig, räumte Rüdiger Schulz ein.