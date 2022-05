Men’s Show am Concordia See in Schadeleben

Men’s Show am Concordia See Schadeleben zum Männertag.

Schadeleben/MZ - Was fürs Auge gab es am Herrentag am Concordia See. Mit einer Men’s Show wurden die Gäste an der Arche Noah überrascht. Eine Tänzerin sorgte für gute Stimmung und ließ - vor allem zum Wohlgefallen der anwesenden Herren - nach und nach die Hüllen fallen.