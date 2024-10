Wenn in Mehringen Erntedank gefeiert wird, ist der ganze Ort auf den Beinen. So auch hin diesem Jahr.

Mehringen zwischen Umzug und Schaupflügen: Das Erntedankfest in Bildern

Vor dem großen Erntedankumzug versammelten sich wieder alle Teilnehmer am Ortseingang von Mehringen.

Mehringen/MZ - „Es kommt nicht auf die Geschwindigkeit an, sondern auf die Geschichte“, meint Torsten Graßhoff vom Mehringer Kultur- und Heimatverein, der sich darüber freut, was da am Sonnabendnachmittag gerade alles auf dem Acker des Landwirtschaftsbetriebes Kilian-Horsch seine Furchen zieht.

Der Zug schlängelte sich fast eine Stunde durch den gesamten Ort. (Foto: Frank Gehrmann)

Es sind um die 30 Taktoren in allen Größen und Farben. „Von A wie Allgaier bis Z wie Zetor.“ Der älteste Traktor ist ein Lanz Bulldog – über 100 Jahre alt. „Das erste Mal vorgestellt 1921 auf einer Landwirtschaftsmesse in Frankfurt am Main“, weiß Graßhoff.

Seltenes Gespann beim Schaupflügen: Ein Belarus MT3 zieht einen ZT 300. (Foto: Frank Gehrmann)

Allein in Mehringen gebe es zehn davon. Die Normag-Traktoren seien dagegen in der Region gebaut worden und lösten einst die Ochsengespanne ab. „Es ist der klassische Bauernschlepper der 30er Jahre.“

Beim Erntedank in Mehringen sind auch die Kleinen mit dabei. (Foto: Frank Gehrmann)

Das Schaupflügen am Wochenende, dem sich noch ein kleiner Geschicklichkeitswettbewerb anschließt, ist Bestandteil des Mehringer Erntedankfestes, das in diesem Jahr zum 29. Mal gefeiert wird.

Vor dem Schaupflügen auf der Insel. (Foto: Frank Gehrmann)

Organisiert vom Kultur- und Heimatverein, der zudem ein ganz besonderes Jubiläum begeht: sein 25-jähriges Bestehen.

Auf ein schönes Erntedankfest! (Foto: Frank Gehrmann)

„Wir sind nur zehn Leute im Verein, haben aber bei solchen Veranstaltungen immer zig Helfer“, freut sich Annika Fügner-Meier, die nicht nur die Ortsbürgermeisterin von Mehringen, sondern auch im Vereinsvorstand ist. „Sie kann Menschenmassen mobilisieren“, nickt Graßhoff. Und ihr Vater Ulrich Fügner ist der Chef der Truppe.

Nicht nur Traktoren waren beim Umzug vertreten - auch dieser alte Claas Mähdrescher war dabei. (Foto: Frank Gehrmann)

Die hat am Wochenende natürlich auch wieder den Höhepunkt des Festes vorbereitet: Den stets von vielen Schaulustigen bejubelten Festumzug mit über 100 Bildern.

Angeführt wurde der Umzug vom Mehringer Spielmannszug. (Foto: Frank Gehrmann)

„Nicht nur mit Traktoren, auch mit Pferdegespannen. Die Landfrauen aus Schackstedt sind ebenso dabei wie die Schlepperfreunde aus Wilsleben und Gatersleben“, zählt Graßhoff auf und freut sich, dass die Mehringer Landfrauen unter Führung von Annett Winkler auch wieder die Erntekrone gebunden haben.

Die Mehringer Landfrauen haben wieder eine Erntekrone gebunden. (Foto: Frank Gehrmann)

Und natürlich – „schließlich muss alte Technik gut geölt werden“ – gibt es auch das Erntedank-Schnäpschen, das jedes Jahr einen anderen Namen führt, wie Hopfentropfen, Landöl oder Brückenschnaps.

Mit dabei: der Ringreitverein aus Drohndorf. (Foto: Frank Gehrmann)

„Dieses Mal ist das Vereinsjubiläum das Motto auf dem Etikett. Die Flaschen sind so ein richtiges Sammelobjekt geworden. Viele Mehringer haben alle 29 im Schrank stehen.“