Elisa Becher arbeitet in der Werkzeuginstandhaltung beim Automobil-Zulieferer LMG in Hoym – als einzige Frau im Team.

Elisa Becher beweist sich in einer Männerdomäne. Sie repariert Werkzeuge und hält Gussformen in Ordnung.

Hoym/MZ - „Sie ist ein Goldstück!“, meint Eileen Müller, die bei der LMG Manufacturing in Hoym für die Einstellungen zuständig ist, und erinnert sich noch genau an das Bewerbungsgespräch: „Da hat alles gepasst!“ Und das, obwohl die Einstellung von Elisa Becher im März vergangenen Jahres eigentlich ein Novum war. Denn: Die 26-Jährige ist die erste und bis jetzt einzige Frau in der Werkzeuginstandhaltung des riesigen Unternehmens am Rande der Stadt, das Druck- und Spritzguss-Teile herstellt, vor allem für die Automobilindustrie.