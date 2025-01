Aschersleben/MZ. - Die Tigers haben einen neuen Trainer – und dieser ist für eingefleischte Fans des Basketball-Regionalligisten kein unbekannter: Marco Klingberg spielte in seiner aktiven Zeit von 2009 bis 2011 auch für die Tigers. Der Ex-Profi erinnert sich gern an seine Zeit in Aschersleben, stieg er mit dem Team damals in die 1. Regionalliga auf. Der 50-Jährige leitete bereits in dieser Woche das Training.

