Aschersleben/MZ. - Seit Sommer wird an den Berufsbildenden Schulen des Salzlandkreises (BBS) Wema der Bildungsgang Sozialpädagogik angeboten. Und wie die Schüler, die sich auf diesem Weg zu Erziehern ausbilden lassen, in der vergangenen Woche feststellen konnten, hat es durchaus Vorteile, der erste Jahrgang einer neuen Fachrichtung zu sein: Die Strukturen sind noch nicht so starr, es bleibt noch Raum für eine individuelle Ausrichtung, das Profil muss erst noch geschaffen werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.