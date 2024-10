Die beiden Lotto-Filialen im Elka-Kaufhaus und im E-Center werden umgebaut. Mit jeweils neuen Betreibern geht es ab Monatsende beziehungsweise ab Dezember weiter. Was sich in den Geschäften ändert.

Aschersleben/MZ. - Am Eingang des Elka-Kaufhauses am Markt prangt ein großes, gelbes Schild: „Wegen Umbau bleibt das Lottogeschäft ab 21. Oktober geschlossen.“ Einige hundert Meter weiter – im E-Center an der Geschwister-Scholl-Straße – herrscht dort, wo bis vor kurzem der Lottoladen drin war, aktuell Leere. Was ist los an den beiden Standorten – und wie soll es künftig weitergehen?