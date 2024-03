Das Treffen der Modelltruckfreunde Vorharz lockt zusammen mit einem Kreativ- und einem Nachhaltigkeitsmarkt am Wochenende in das Ballhaus in Aschersleben. Was Teilnehmer und Besucher meinen.

Aschersleben/MZ - Bäume und ein Berg stehen zwischen einem Highway und zweispurigen Straßen auf dem Hallenboden. Hubschrauber und Langholz-Transporter, Kipper und Betonmischer warten auf einer Platte mitten im Ballhaus in Aschersleben auf ihren Einsatz.

Modelltruckfreunde Vorharz: Kleine Trucks ganz groß: Wie Modellbaufreunde Besucher im Ascherslebener Ballhaus begeistern. (Video: Frank Gehrmann)

Einige ältere Herren knien vor blinkenden Lkw-Modellen. Am Rand laufen mehrere Modellbau-Freunde mit großen Fernsteuerungen vor dem Bauch und steuern damit Transporter. Auch eine junge Frau und ein paar jüngere Männer sind später mit Fernsteuerungen zu sehen.

Lkw-Modelle nach langer Pause wieder im Ballhaus Aschersleben

Nach einigen Jahren Pause haben die Modelltruckfreunde Vorharz wieder zu einem großen Treffen in das Ballhaus eingeladen. Modellbauer aus ganz Deutschland sind gekommen. Und sie haben ein paar ähnlich gesinnte Modellbaufreunde mitgebracht, die allerdings in der Schwimmhalle auf dem Wasser ihre Runden drehen und am Beckenrand die Highlights ihrer jahrelangen Heimarbeit zeigen. Fregatten, eine Galeere oder U-Boote in Miniaturausführung, Modellsegler und ein Modellruderboot wie aus „Fluch der Karibik“ - mit einem rudernden Skelett. Die Besucher bekommen am Sonnabend und Sonntag viel zu sehen.

Am Rand der Modellstraßen in der Sporthalle zeigt Axel Duschek aus Schönebeck viele kleine Modelle. „Ich habe mehr als 400 Modelle“, berichtet er. Es gibt auch Lego-Modelle, die sich mit dem Handy steuern lassen, verrät er einem neugierigen Jungen und seiner Mutter aus Aschersleben.

Die Trucks werden meist aus Modellbausätzen angefertigt und selbst lackiert. (Foto: Frank Gehrmann)

Martin Häring, Chef der Modelltruckfreunde Vorharz, hat in Aschersleben fast ein Heimspiel. Er stammt aus Rieder. „Die Bedingungen hier sind ideal. Alles ist ebenerdig, besser kann man sich es nicht wünschen“, sagt er zum Ballhaus. Vielleicht könnte man hier auch wieder ein komplettes Wochenende nur für Modellbau machen, überlegt er mit Hinweis auf die fehlenden Modelleisenbahnen und Modellflieger.

Trucks im Miniformat: Nicht nur Hobby für ältere Herren

Häring schätzt, dass die 30 Modelltruckfreunde, die zum Teil auch aus befreundeten Vereinen stammen, 100 Trucks zeigen. „Wir haben auch Frauen dabei“, sagt er auf die Frage, ob es ein reiner Männer-Spielplatz sei. Die Modellbauer kommen aus Rostock, Berlin, Wolfsburg, Magdeburg, Leipzig und anderen Regionen. „Viele haben ein Modell im Keller stehen und trauen sich nicht raus“, weiß Häring und hofft auf neue Mitglieder.

Angesichts des geringen Tempos der Fahrzeuge sagt er, „wir haben ein altersgerechtes Hobby. Man kommt den Fahrzeugen hinterher“. Wenn ein Flugzeug abstürzt, sei es Schrott, ein Boot, das untergeht, auch. „Das eigentliche Hobby ist das Bauen, das hier ist nur ein Präsentieren“, so Häring. Die Fahrzeuge werden in der Regel aus Bausätzen selbst gefertigt.

Aschersleben: Die Modelltruckfreunde belegten eine Hälfte des Ballhauses. (Foto: Frank Gehrmann)

Ein Ascherslebener, der selbst mal Modelle gebaut hat, ist mit seiner Familie gekommen, um abzuschalten und sich einfach mal etwas Schönes anzuschauen. „Die Kinder sind begeistert vom Modellbau“, sagt er. Und Katrin Anton wollte eigentlich in den Garten, aber nachdem sie in der Zeitung von der Veranstaltung gelesen hat, ist sie mit ihrem Mann ins Ballhaus gekommen.

Aschersleben: Kreativmarkt und Modelltrucks - eine Kombination, die gefällt

„Prima, da haben sie sich echt was einfallen lassen.“ Die Kombination mit dem Kreativmarkt gefällt ihr gut. „Und wenn man die Trucks so sieht, könnte man echt auch mal damit rumcruisen“, überlegt Michael Anton. Dass mit den Baggern beladen wird und die Trucks nicht nur im Kreis fahren, gefällt ihm.

Manche Modellbagger waren am Wochenende in Aktion zu erleben. (Foto: Frank Gehrmann)

Lars Hempel aus Gatersleben ist kein Vereinsmitglied. Er nutzt die Möglichkeit zum Mitmachen mit seinem Megaliner. Ein Jahr habe er daran gebaut, um ihn aus dem 5.000 Euro teuren Bausatz fertigzustellen, erzählt er. Auf Messen in Leipzig und Erfurt war er mit seinen Fahrzeugen schon dabei.

Klaus-Peter Meyer ist aus Braunschweig gekommen, um Bekannte zu treffen, sich auszutauschen, der Öffentlichkeit die neuen Fahrzeuge zu zeigen und Jugendliche zu motivieren, so etwas auch mal zu bauen. Drei Trucks hat der 77-Jährige mitgebracht.

Auf der zweiten Hallenhälfte gab es am Sonnabend in Aschersleben einen Kreativmarkt und Börsen zum Thema Nachhaltigkeit. (Foto: Frank Gehrmann)

Ballhaus Aschersleben: Nachhaltigkeit gefragt

Weil die Modelltruckfreunde Mitglieder verloren haben und nicht mehr die gesamte Sporthalle benötigen, hat Ballhaus-Chefin Carmen Giebelhausen die andere Hälfte der Halle am Sonnabend mit einem Kreativmarkt belegt. Am Sonntag gibt es auf der Fläche dann einen „Nachhaltigkeitsmarkt – Second Hand für Kleidung, Haushalt und Garten“ sowie einen „Hobby-Reparaturservice“, an dem Mitarbeiter des Ballhauses und deren Familienangehörige kleinere Reparaturen an technischen Geräten ausführen.

Falls jemand als Dank Geld geben möchte, dann geht das komplett an den Verschönerungsverein Aschersleben, sagt Giebelhausen. Die Idee sei nach dem World Cleanup Day entstanden. Sie wollten auch etwas Nachhaltiges tun. Dies passe zu Aschersleben und dem Cradle-to-cradle-Prinzip.

Beim Kreativmarkt sind die Meinungen unter den Teilnehmern geteilt. Den Markt in der halben Halle neben den Trucks findet Jacqueline Bolda aus Hoym, die mit Deko-Artikeln gekommen ist, nicht optimal.