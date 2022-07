Künstler aus ältester Stadt Polens malt jetzt in ältester Stadt Sachsen-Anhalts

Ziemowit Fincek ist Teilnehmer im Sommer-Atelier-Programm in Aschersleben und findet die Stadt sehr inspirierend.

Der polnische Künstler Ziemowit Fincek nimmt dieses Jahr am Sommeratelier teil.

Aschersleben/MZ - Eigentlich hatte er eine Serie von zehn Bildern geplant, doch schon jetzt sind es 13. „Aschersleben hat einen positiven Effekt auf meine Kreativität“, sagt Ziemowit Fincek. Der 34-Jährige ist einer der Künstler, die am diesjährigen Sommer-Atelier-Programm teilnehmen. Passenderweise hat es ihn aus Kalisz, der ältesten Stadt Polens, in die älteste Stadt Sachsen-Anhalts verschlagen. Seit 14. Juni lebt und arbeitet er nun in Aschersleben, bleiben wird er noch bis 6. September.