In Frose sorgt Ariane Koch mit ihrer Familie schon im September für gruseliges Halloween-Flair. Bei ihr wachsen um die 50 verschiedene Kürbissorten im Garten – in allen Formen und Farben.

Frose/MZ - Blitzende Kürbisfratzen und spukige Geister. Spinnweben, die das Buschwerk benetzen. Schon jetzt sieht es am Ortsausgang von Frose – gleich gegenüber vom Kindergarten – so richtig schön gruselig aus. Noch weitaus ungewöhnlicher sind aber die unzähligen Kürbisse in allen Größen und Farben, gestreift, gepunktet, meliert, die in der Auffahrt von Ariane Koch aufgestapelt liegen. Darunter gibt es Sorten, die hat man in der Region wohl noch gar nicht gesehen. Da bleibt mancher Passant stehen und macht große Augen.