Adelheid Schulze-Diemel versammelt in einer neuen Ausstellung in der Bibliothek Aschersleben acht weitere Familienmitglieder. Sie alle sind kreativ – jeder auf seine eigene Weise.

Besucher in der neuen Ausstellung in der Bibliothek Aschersleben. Die Schau besticht durch große Vielfalt.

Aschersleben/MZ - „Emotion“ hat Jette ihre Arbeit genannt. Traurigkeit spricht aus den Augen des Mädchens, intensiv farbig und flächig das in Mischtechnik gefertigte Porträt. Zwei Schritte weiter eine Lithografie von Lorenz mit dem Titel „Gedanken“. Die Schöpfer weiterer Arbeiten, die in einer neuen Ausstellung in der Kreisbibliothek in Aschersleben zu sehen sind, heißen Adelheid, Rainer, Norman, Katja, Julius, Franz und Anke.