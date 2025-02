Aschersleben/MZ. - Wie die Daten des Landesamtes für Verbraucherschutz belegen, ist die Zahl der Krankheitsfälle durch Grippe oder Atemwegserkrankungen in Sachsen-Anhalt seit Jahresbeginn gestiegen - auch im Salzlandkreis.

Im Salzlandkreis wurden allein in der fünften Kalenderwoche 239 Influenza-Fälle gemeldet. Das sind zwar zwölf Fälle weniger als in der vorherigen Woche, allerdings gehört das Salzland weiterhin zu den stärker von der Grippe betroffenen Regionen in Sachsen-Anhalt. Leicht gestiegen – von 13 auf 14 Fälle – sind die Covid 19-Infektionen im Salzlandkreis. Landesweit waren es 121.

Von zwölf auf neun gefallen ist in der Region die Anzahl der Patienten, bei denen das Respiratorische Synzytialvirus (RSV) nachgewiesen wurde. Landesweit wurden hier 218 Fälle festgestellt, Tendenz fallend.