Die Stadt Seeland will mit der Nachbarkommune Falkenstein/Harz ein Energiekonzept erstellen. Eine 100-prozentige Förderung macht das möglich. Auch ein Klimaschutzmanager soll ins Seeland kommen.

Seeland/MZ - Eine Kommunale Wärmeplanung ist Voraussetzung für das Erreichen der Klimaneutralität und um künftig auch in den Kommunen eine krisenfeste und nachhaltige Energieversorgung zu gewährleisten – ab 2028 ist sie Pflicht. Noch gibt es für die Erstellung eines solchen Papiers Fördermittel, weshalb sich die Stadt Seeland nun an die Arbeit machen will. Doch nicht allein.