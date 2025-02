Die Ortsfeuerwehr Aschersleben übt einen Tag bei der Firma Rulmeca das Arbeiten in absturzgefährdeten Bereichen. Worauf es ankommt und was besonders schwierig war.

Aschersleben/MZ - Bei strahlend blauem Himmel steht eine 24-jährige Frau in Feuerwehr-Einsatzkleidung auf dem zwölf Meter hohen gelben Kran. Der ist seit einem Jahr von der Autobahn aus fast leuchtend auf dem Gelände der Firma Rulmeca in der Wilslebener Straße in Aschersleben zu sehen. Am Sonnabend übt die Ortsfeuerwehr Aschersleben das „Arbeiten im absturzgefährdeten Bereich“.