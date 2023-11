Lisa Fitz ist Stargast des Bundeskabarettfestivals in Aschersleben. Den Kleinkunstpreis erhält ein Kabarett-Urgestein Matthias Schwarzmüller. Was sonst noch beim Festival los war.

Kleinkunstpreis der Bundesvereinigung Kabarett in Aschersleben an Matthias Schwarzmüller vergeben

Aschersleben/MZ. - Zum 18. Mal ist Aschersleben am Wochenende Gastgeber des Kabarettfestivals der Bundesvereinigung Kabarett. „Damit wird das Festival in unserer Stadt volljährig“, meint Ascherslebens Oberbürgermeister Steffen Amme in seiner Begrüßungsrede am Freitagabend.