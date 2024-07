Der Heimatverein in Klein Schierstedt ist nun auch offiziell gegründet. Gemeinsam mit anderen Vereinen bringt er am Wochenende auch Ideen beim Heimat- und Schützenfest ein.

Klein Schierstedt/MZ - Am frühen Sonnabendvormittag liegt noch Stille über Klein Schierstedt. „Ja, die Disko ging gestern Abend etwas länger“, sagt einer der Männer schmunzelnd, die sich schon auf dem wimpelgeschmückten Festplatz am Dorfgemeinschaftshaus eingefunden haben. Die Gäste werden nicht lange auf sich warten lassen, doch zuvor steht eine Herausforderung für die Klein Schierstedter an, die gleichzeitig ein großer Spaß ist.