Aschersleben/MZ - Wie das Verkehrsunternehmen Abellio informiert, wird von Mittwoch, 3. April, bis einschließlich Sonntag, 23. Juni, kein Zug zwischen Aschersleben und Halle verkehren. Einer Pressemitteilung zufolge führen Bauarbeiten des Schienennetzbetreibers DB Infrago zum Ausfall aller Fahrten der Regionalexpresslinien RE 4 und RE 24.

Wie es heißt, werden die Züge in diesem Zeitraum durch Busse im Schienenersatzverkehr ersetzt. Laut Abellio verkehren sowohl Expressbusse ohne Zwischenhalt mit Anschluss in Aschersleben an die Züge von und nach Halberstadt und Goslar, als auch Busse, die alle Unterwegshaltestellen bedienen. Fahrgäste sind daher angehalten, besonders auf die Wahl des Ersatzbusses zu achten.

Wer nur zwischen Halle und Könnern unterwegs ist, kann auf die Züge der RB 47 ausweichen. Diese verkehren wohl planmäßig über Bernburg nach Magdeburg.

Alle Informationen zu Fahrzeiten und Planänderungen sind sich auf der Abellio-Internetseite einzusehen oder über die kostenlose Abellio-Hotline 0800/223 55 46 zu erfahren.