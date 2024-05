Bei schönstem Sonnenschein nutzen viele den Männertag für einen Ausflug in die Umgebung. Und natürlich für einen Stopp im Biergarten.

Kaiserwetter lockt viele in die Ascherslebener Biergärten

Aschersleben/MZ/gln/fge - Sonnenschein und blauer Himmel – besser hätte das Wetter am Herrentag wohl gar nicht sein können. Viele Ascherslebener und Seeländer nutzten den Feiertag für Ausflüge, egal ob zu Fuß oder mit dem Rad, mit oder ohne Bollerwagen.

Die Freisitze und Biergärten waren da für viele eine gute Gelegenheit für ein entspanntes Päuschen. So zum Beispiel der Sommerbiergarten „Zum Bestehorn“ auf der idyllischen Terrasse des Bestehornhauses. Im Schatten der Bäume gab es für die Besucher Fischbrötchen, Grillkäse, Pommes oder Rostbratwurst. Dazu Alkoholfreies, Aperol, Wein und natürlich: Bier.

Gruppe aus Schadeleben radelt jedes Jahr

Und so kehrte natürlich auch so manche Männerrunde zum Erfrischen auf der Terrasse ein. Unter anderem eine Gruppe aus Schadeleben, die seit Jahren, wenn es die Zeit erlaubt, gemeinsam mit dem Rad ihre Männertagsrunde dreht - mal in Richtung Hakel und diesmal nach Bernburg. Halb zehn waren sie aufgebrochen und gerade wieder auf dem Weg nach Hause - bei bester Stimmung.

„Es sind alles sehr angenehme Gäste“, finden Felix Müller und Denis Bromann, die hinter dem Bestehorn-Tresen stehen und die Leute bedienen. Geöffnet sein wird der Sommerbiergarten noch bis Ende September: immer donnerstags und freitags von 17 bis 22 Uhr und an den Wochenenden bereits von 12 bis 22 Uhr. Zum Männertag öffnete das Gartenlokal schon 10.00 Uhr.