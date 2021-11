Kabarett unter 2G im Bestehornhaus in Aschersleben

Die Überspitzen, ein Schülerkabarett aus Wittenberg, eröffnen das 31. Kabarettfestival in Aschersleben am Freitag.

Aschersleben/MZ - Mit einer Rekordbeteiligung bei den Werkstattprogrammen wird ab Freitag bis zum Sonntag, 7. November, das 31. bundesweite Kabarettfestival im Bestehornhaus in Aschersleben ausgerichtet. „Der Countdown läuft, die Akteure stehen bereit und das Programm verspricht provokanten Humor, Sinniges und Unsinniges bei strapazierten Lachmuskeln“, kündigt die Stadt in einer Pressemitteilung an.

Ein „Festival der Spitzzüngigkeiten“, wie es dort heißt. Ausrichter ist die Bundesvereinigung Kabarett, die kabarettinteressierte Bürger, Berufs- und Amateurkabarettisten vereint. Sie versteht sich nach eigener Aussage als Bindeglied und Mittler zwischen Amateur- und Berufskabarett, zwischen Kabaretts und Veranstaltern, sowie als „Geburts- und Entwicklungshelfer“ für Kinder- und Jugendkabarett.

Hengstmann-Brüder dabei

Ein Höhepunkt ihrer Arbeit ist das jährliche Kabarettfestival in Aschersleben. Gruppen wie Solisten können hier ihre Programme zur Diskussion zu stellen, Gastspiele profilierter Kabaretts erleben und Erfahrungen austauschen. Gestartet wird am Freitag um 15 Uhr mit dem Jugendkabarett die „Überspitzen“ des Luther-Melanchthon-Gymnasiums aus Lutherstadt-Wittenberg mit dem Programm „Schule - Vorwärts in die Vergangenheit“. Im Anschluss folgen „Greda und smo“ ein „Klimaprotest-Konzert“, ehe ab 20 Uhr die „Hengstmann-Brüder“ aus Magdeburg auf der Bühne stehen. Im Rahmen ihres Programms wird der Kleinkunstpreis der Stadt übergeben.

„Das Herzstück des Festivals sind die Werkstattprogramme, die am Samstag von 10 bis 17 Uhr im Bestehornhaus auf vier Bühnen gezeigt werden“, findet Heiko Röhl aus Braunschweig, der Chef der Bundesvereinigung. „Hier darf alles gezeigt werden, fertiges und unfertiges, es darf neues probiert und die Reaktion des Publikums getestet werden“, erklärt Röhl. 18 Ensembles und Solisten sind dabei. „Es sind gleichermaßen Premieren zu sehen wie Arbeitsstände geplanter Programme“, weiß Röhl. In den Pausen und im Kabarettclub könne dann darüber diskutiert werden.

Die Vernetzung und der Austausch unter den Kabarettisten wie auch mit dem Publikum sind für die Bundesvereinigung ein wichtiges Anliegen des Festivals. Dies locke viele der Teilnehmer jedes Jahr nach Aschersleben. „Besonders freut es mich zum einen, dass in diesem Jahr wieder neue Künstler dabei sind und Auszüge ihrer Programme vorstellen. Zum anderen, dass weiterhin auch Schüler- und Jugendkabaretts aktiv sind“, sagt Röhl.

Das Niveau singt

Die Profis werden am Samstagabend wieder am Start sein. Fatih Çevikkollu präsentiert ab 18 Uhr sein Programm „Fatihmorgana - Nichts ist, wie es scheint!“, während um 21 Uhr Axel Pätz mit dem Programm „Das Niveau singt – Premium Gold“, ein Tastenkabarett, wie Röhl sagt, den Tag beschließt. Im Kabarettclub, der an beiden Tagen geöffnet hat, kann dann lange diskutiert werden.

Unterstützt wird das 31. Kabarettfestival durch die Stadt Aschersleben, die Aschersleber Kulturanstalt und die Salzlandsparkasse, als Hauptsponsor, weiß Stadtsprecherin Annett Krake. Bei der Vertragsunterzeichnung sagte Hans-Michael Strube, Vorstandsvorsitzender der Salzlandsparkasse: „Wir lachen zu wenig“. Das Festival soll nun die Gelegenheit bieten, dies zu ändern.

Erforderliche Nachweise müssen die Besucher vorweisen

Die Veranstaltung findet unter 2G-Bedingungen statt. Die Gäste werden gebeten, die erforderlichen Nachweise mitzubringen und rechtzeitig zu erscheinen. Diese Entscheidung ist den Veranstaltern nicht leicht gefallen. „Letztlich war ausschlaggebend, dass die Umsetzung der 3G-Regel unsere personellen und finanziellen Möglichkeiten massiv belastet hätte.

Um die erforderlichen Abstände zu gewährleisten, hätten wir zwei weitere Spielorte anmieten und personell absichern müssen“, weiß Heiko Röhl. Die 2G-Regel erlaube die Organisation „wie wir es gewohnt sind. So haben wir auch keine Neulandrisiken und können die gewohnte Qualität gewährleisten“, bittet der Bundeschef um Verständnis. Einige Programme können gegen eine Spende als Livestream am heimischen Bildschirm geschaut werden.

Karten gibt es in der Tourist-Info Aschersleben, Tel. 03473/ 8409440. Das Programm gibt es unter: www.kabarettfestival.online.