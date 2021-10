Junger Mann aus Aschersleben kommt zur Begutachtung in Psychiatrie

Ein Mann steht in Handschellen neben einem Polizisten.

Aschersleben/MZ/wsl - Ein 31-Jähriger ist nach einer Polizeikontrolle am Mittwochnachmittag in Aschersleben zur Begutachtung in die Salus-Klinik nach Bernburg eingewiesen worden. Zeugen hatten die Polizei informiert, weil der Mann mit einem Jagdmesser mit einer 16 Zentimeter langen Klinge im Stadtgebiet unterwegs war, teilte Polizeisprecher Marco Kopitz mit.

Das laut Waffengesetz verbotene Jagdmesser war bei der Kontrolle des Mannes gefunden und beschlagnahmt worden, weil es deutlich zu lang und beidseitig geschliffen gewesen sei. Messer mit mehr als 8,5 Zentimeter langen Klingen gelten ebenso wie alle beidseitig geschliffenen sowie Spring- und Einhandmesser als „Verbotene Waffen“ im Sinn des Waffengesetzes.