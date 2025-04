Zwölf Jugendliche, die am Magdeburger Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ an einem Instrument ausgebildet werden, geben im Ascherslebener Ratssaal ein abwechslungsreiches Konzert.

Vor dem Bundesfinale von „Jugend musiziert“ am Pfingstwochenende in Wuppertal spielen zwölf junge Musiker aus Magdeburg im Ascherslebener Ratssaal.

Aschersleben/MZ - Es war am Donnerstagabend etwas ganz Besonderes für die jungen Musiker: ihr Konzert vor einem zuverlässigen und begeisterten Publikum im Rathaussaal. Alle zwölf Jugendlichen gelten als die Besten ihres Fachs, die im Magdeburger Konservatorium „Georg Philipp Telemann“ an einem Musikinstrument ausgebildet und sich am Pfingstwochenende beim Bundeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Wuppertal vorstellen werden.