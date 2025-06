Insgesamt wurden am Pfingstsonntag 19 Jugendliche in der Stephanikirche konfirmiert.

Aschersleben/MZ - In der Stephanikirche herrscht am Sonntag eine festliche Atmosphäre: Blumen, Kerzenlicht und junge Bäumchen, die den Weg durch das Kirchenschiff bis zum Altar säumen, verwandeln den sakralen Raum in einen besonderen Ort. 19 Jugendliche aus den Pfarrbereichen Aschersleben und Falkenstein feiern hier ihre Konfirmation – ein bedeutsamer Schritt in ihrem Leben und ein Bekenntnis zum christlichen Glauben.