Zum siebenten Mal hat die Jugendpflege der Stadt Aschersleben zum Sport-, Spiel- und Spaßtag eingeladen. Ob Schwimmhalle, Arena, Kletterwand oder Beachhalle: Überall war was los.

Aschersleben/MZ - 130 Kinder und Jugendliche haben sich am Dienstag ins Ascherslebener Ballhaus am Seegraben aufgemacht. Die Jugendpflege der Stadt Aschersleben hatte zur siebenten Auflage des Sport-, Spiel- und Spaßtages eingeladen. Fast das gesamte Sport- und Freizeitzentrum stand den jungen Besuchern zur Verfügung: Die große Fläche in der Arena gehört den Fußballern, Federball-, Tischtennis- und Basketballfreunden.