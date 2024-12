Wie die Seeland-Gesellschaft mit Bodenverkäufen finanzielle Defizite verringern will

Hoym/Nachterstedt/MZ - Die Seeland-Gesellschaft für Tagebauentwicklung hat das Jahr 2023 mit einem Minus in Höhe von rund 42.000 Euro abgeschlossen. Die Jahresrechnung habe der Wirtschaftsprüfer ohne Beanstandungen bestätigt, teilte Richard Krähling, Kämmerer der Stadt Seeland, in der jüngsten Stadtratssitzung in Hoym mit.