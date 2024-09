Oberbürgermeister und Kulturanstalt haben beim Landesfest in Stendal positive Eindrücke gesammelt. Frage ist, ob das Einfluss auf die mögliche Entscheidung für oder gegen eine Bewerbung hat. Die MZ hat nachgefragt.

Aschersleben/Stendal/MZ. - Wirft Aschersleben seinen Hut in den Ring? Die Idee einer Bewerbung für die Ausrichtung des Sachsen-Anhalts-Tags 2028 in der ältesten Stadt des Landes steht zumindest im Raum. Dann könnte das Fest gleich zweimal in den Salzlandkreis kommen: 2026 nach Bernburg, 2028 nach Aschersleben.