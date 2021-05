Inzidenzwert liegt weiter über 150

Leere Ampullen in der Impfstation in Aschersleben

Aschersleben - Der Inzidenzwert liegt im Salzlandkreis weiter leicht über der Marke von 150. Der Inzidenzwert lag am Montag laut Robert-Koch-Institut bei 155 (Vortag 153). Zum Vergleich: Der Landesdurchschnitt liegt bei 126.

Das Gesundheitsamt gab am Montag insgesamt fünf neue Positivtests bekannt, davon vier in Bernburg. In der Kreisstadt gibt es mit 131 auch die meisten aktuellen Fälle. In Aschersleben sind 71, in der Stadt Seeland 75 und in der Verbandsgemeinde Saale-Wipper 28 registriert.

Derzeit gelten 626 Personen als infiziert, 7.571 Personen als genesen. Seit Pandemiebeginn haben sich 8.528 Menschen im Salzlandkreis mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert. Virus-Mutationen nach Gen-Sequenzierung wurden insgesamt 1.178 registriert.

Das Gesundheitsministerium gibt die Zahl der Erstimpfungen im Salzlandkreis mit Stand heute Vormittag mit 60.178 Erst- und 12.723 Zweitimpfungen an.

Der Salzlandkreis weist noch einmal darauf hin, dass Termine für Impfungen gegen das Corona-Virus zunächst mit den Ärzten vereinbart werden sollten. Das Impfzentrum in Staßfurt sowie die Impfstationen können im Mai nur sehr wenig Erstimpfungen vornehmen. Nach den Vorgaben der Landesregierung sollen künftig nur noch Zweiimpfungen durchgeführt werden. (mz)