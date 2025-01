Die „Einigkeit“ bewirtschaftet 2.399 Wohnungen in Aschersleben. Für dieses Jahr plant die Wohnungsgenossenschaft Investitionen von 5,8 Millionen Euro. In welche Projekte das Geld fließt.

Investitionen von 5,8 Millionen Euro: Welche Projekte „Einigkeit“ 2025 in Aschersleben angehen will

Aschersleben/MZ - Die letzten Arbeiten am Parkplatz für die ehemalige Poliklinik Nord in Aschersleben laufen. „Dann sind wir mit den Außenanlagen durch“, sagt Marcel Osterburg, Vorstandsvorsitzender der Wohnungsgenossenschaft „Einigkeit“. 2018 hatte die Genossenschaft das Gebäude erworben und baut es seit 2019 nach und nach aus. Wobei so viel wie möglich von der ursprünglichen Bausubstanz erhalten bleiben sollte. Vieles ist schon geschafft, zwei Gewerbeeinheiten sind es noch, die saniert und vermietet werden müssen.