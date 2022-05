In Winningen kommen die kreativen Ideen von Susann Stock gut an

Winningen/MZ - Etageren aus Omas Sammeltassen. Wichtel aus Babystrumpfhosen und Fleecesocken, mit Nasen aus kleinen Holzkugeln und Blüten im Haar. Kränze mit jahreszeitlich passendem Schmuck wie Nussschalen und Nüssen. Alte Lampengläser aus DDR-Zeiten, die sonst auf dem Müll gelandet wären, werden einfach umgedreht und mit einem Teelicht versehen zum Schmuck-Objekt. Susann Stock bastelt für ihr Leben gern. Vor ein paar Tagen stellte sie ihre eigenen Kreationen beim Feuerwehrfest in ihrem Heimatort Winningen vor.

Sie lebt mit ihrem Mann und ihrer Tochter, zwei Katzen, zwei Hunden, einem Kanarienvogel, Hühnern, dem Kaninchen zur Pflege und einem Goldfisch hier. Die Familie ist groß. Trotzdem nimmt sie sich Zeit für ihr Hobby.

Upcycling heißt der Trend zur Neunutzung alter Dinge heute. „Das lag irgendwo so rum und dann wird das mit verarbeitet“, umschreibt die Wichtelbastlerin die Nachnutzung. Die Strohkränze hat die 49-Jährige mit zerrissenem T-Shirt-Stoff umwickelt, bis sie im Internet etwas ähnliches zu kaufen fand. Dass noch jemand Verwendung für alte Sammeltassen mit Goldrand hat? „Die jungen Mädels finden das toll“, hat sie erfahren. „Ich finde, je hässlicher, umso schöner“, gesteht sie. Ihren Kaffee möchte sie nicht aus den Sammeltassen trinken. Aber so? „Ostern ein paar Hasen und Ostereier reingelegt und ein paar Plätzchen zum Kaffee drauf“, beschreibt sie die mögliche Verwendung.

Susann Stock lebt gern auf dem Dorf. „Winningen ist wie eine große Familie“, findet sie. Ihr Mann stammt von hier, sie aus Groß Börnecke. Susann Stock kommt aus der Altenpflege und wechselte dann zur Betreuung. Sie arbeitet im DRK Altenpflegeheim in Hecklingen.

„Durch die Betreuung bin ich in das Kreative gerutscht“, schildert sie. Nachdem sie immer wieder mit den Senioren gebastelt hatte, sei es dazu gekommen, dass sie das auch zu Hause machte. Sie habe oft recherchiert und sich umgeschaut, was man mit den alten Leutchen machen könnte. Und dann sei es eben immer mehr geworden, berichtet sie und gesteht schmunzelnd auf die Frage, ob sie ein eigenes Bastelzimmer hätte, dass sie eines der ehemaligen Wohnzimmer in ihrem Haus dafür nutzt. „Es wird ja immer mehr.“

Dabei hat sie erst im vergangenen Jahr angefangen mit Weihnachtsdeko und Weihnachtskranz. Dann merkte sie, es gibt ja auch noch andere Jahreszeiten und der nächste Kranz war ein Frühlingskranz. Einer ihrer Freundinnen schenkte sie einen Kranz, und auch die anderen Freundinnen aus dem Ort fanden daran Gefallen und so bastelte sie die nächsten Stücke für diese und wurde durch die Routine auch immer besser.

Kleine Geschenkartikel aus Modelliermasse hat sie schon vorher für Freunde selbst gebastelt. Aber so exzessiv nicht. Ihr Mann hilft ihr beim Bohren der Keramiktassen. „Das sind jetzt Sammelobjekte mit nachhaltigem Hintergrund“, sagt Thomas Stock. Eine Freundin wünschte sich zur Hochzeit eine Etagere aus der Sammeltasse ihrer Oma, so dass sie von der Oma immer sichtbar ein Andenken hat. Es wäre schade, wenn so eine Tasse, in der viel Arbeit steckt, irgendwo im Schrank vergammelt, findet ihr Mann. Für Weihnachten plant Susann Stock einen durchsichtigen Weihnachtswichtel mit Mütze, unter der eine Lichterkette versteckt sein soll. Sie hat auch die Idee, einen Kranz so zu fertigen, dass er durch Klettbefestigung für mehrere Anlässe und Jahreszeiten genutzt werden kann.