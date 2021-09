In Mehringen wird am Wochenende mit 100 Bildern und 1.000 Gästen gerechnet

Was geboten wird und auf was sich Besucher einstellen müssen.

Mehringen/MZ - In Mehringen wird am Wochenende zum 26. Erntedank-Herbstmarkt eingeladen. Zum Erntedankumzug am Sonntag, 3. Oktober, rechnet der Kultur- und Heimatverein Mehringen mit 100 Bildern. Vereinschef Ulrich Fügner meint damit 100 Fahrzeuge, auf denen sicherlich auch einige Teilnehmer mehr sitzen werden. Der Umzug startet wie immer am Ortseingang aus Richtung Aschersleben. Ziel ist die Festinsel am Ortsausgang Richtung Drohndorf.

Ab 10 Uhr gibt es am Sonntag auch einen großen Bauernmarkt auf der Insel. Der Verein freut sich nicht nur auf Stände mit Grillspezialitäten, Eis, Honig-Produkten, Wurstwaren, Töpferwaren, Herbstdekorationen, Schmuck, Bastelarbeiten, Handarbeiten, Babyartikeln, Gewürzen, Kräutersalz, Hausgemachtem und Marmeladen. Nach der Ankunft des Umzuges auf der Insel wird die traditionelle Landtechnik auf dem Festplatz ab 11.30 Uhr vorgestellt.

Kettensägenschnitzer und traditionelle Schmiede zeigen ab 12 Uhr ihr Können. Kinderkarussell und Quadfahren gibt es für die kleineren Besucher ebenso wie geführtes Reiten und ein Fotoshooting mit Alpakas vom Fellhof Caroline Osterburg. Der Kaninchenzuchtverein Drohndorf wird wieder eine Kaninchenausstellung mit Verkauf organisieren. Kaffee gibt es ab 13 Uhr am Rondell. Für musikalische Unterhaltung sorgen ab 13 Uhr die Einetaler Jäger. Gegen 13.30 Uhr wird Pastorin Dorothee Schmitt zum Erntedank ein Grußwort an die Besucher richten. Auch anschließend wird es musikalische Unterhaltung mit DJ Toni Tietzel geben. Doch damit noch nicht genug.

Prächtig geschmückte Trecker sind das Markenzeichen des Erntedank-Umzuges mit der Erntekrone. Foto: Detlef Anders

Bereits am Sonnabend, 2. Oktober, sorgt der Kultur- und Heimatverein für viel Unterhaltung auf der Insel. Von 14 bis 17 Uhr ist ein Schaupflügen mit alter und neuer Landtechnik geplant. Die Zweitaktfreunde Blaue Fahne aus Mehringen bieten ab 14 Uhr das beliebte Quadfahren an. Gleichzeitig gibt es bereits Kaffee und Kuchen. Auch hier wird für musikalische Unterhaltung gesorgt.

An beiden Tagen wird außerdem das Schaustellerunternehmen Schönemann auf Gäste warten. Der Eintritt auf den Festplatz ist am Sonnabend frei, am Sonntag beträgt der Eintritt fünf Euro für Besucher ab 14 Jahre. Am Einlass werden außerdem die Personalien der Besucher erfasst, entweder über die Luca-App oder schriftlich auf Listen.

„Wir haben ein Sicherheits- und Hygienekonzept“, erklärt der Vereinschef. „Wir sind von der Besucherzahl nicht beschränkt.“ Es werde nach der 3G-Regel eingelassen. Auf den Toiletten sei ein Mund- und Nasenschutz zu tragen, bitten die Veranstalter um das Mitbringen der Masken. Beim Festumzug erwarten die Vereinsmitglieder um Ulrich Fügner zahlreiche Gäste aus dem Mansfelder Land, aber auch aus der Region. Allein 22 Fahrzeuge wollen aus Gatersleben kommen, hat Ulrich Fügner erfahren.