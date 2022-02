In der Impfstation Aschersleben wird jetzt auch ohne Termin geimpft

Aschersleben/MZ - Jetzt geht es auch ohne Termin: In der Impfstation in Aschersleben können sich Interessenten ab sofort spontan gegen Covid-19 immunisieren lassen. Eine Terminvereinbarung ist nicht mehr notwendig. Die Mitarbeiter in der Station weisen aber darauf hin, dass sich mit Termin Wartezeiten vermeiden lassen. Geimpft wird am Donnerstag, Freitag und Sonnabend jeweils von 10 bis 18 Uhr, mitzubringen sind der Personalausweis, die Chipkarte der Krankenkasse und der Impfausweis. Die Impfstation ist barrierefrei.

Wer einen Termin vereinbaren möchte: von Montag bis Donnerstag von 9 bis 16 Uhr persönlich vor Ort in der Heinrichstraße 4 oder telefonisch unter 03473/8 40 89 71 bzw. 03473/8 40 89 63