Impfstation in Aschersleben zieht wieder in die „Alte Tischlerei“

Wegen nachlassender Terminnachfrage wird ab Februar wieder in der Heinrichstraße geimpft.

Demnächst wird in Aschersleben wieder in der „Alten Tischlerei“ geimpft.

Aschersleben/MZ - Es hat ein bisschen davon, wenn der Volksmund sagt: „Rein in die Kartoffeln - raus aus den Kartoffeln.“ Trotzdem gibt es gute Gründe dafür, wenn die Ascherslebener Impfstation erneut umzieht. Jetzt wieder von der großräumigen Arena des Sport- und Freizeitcenters Ballhaus zurück in die Räume der „Alten Tischlerei“ in der Heinrichstraße 4, heißt es aus dem Ascherslebener Rathaus auf MZ-Anfrage. Umzugstermin ist - nach knapp zwei Monaten im Ballhaus - Anfang der kommenden Woche.