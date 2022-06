Impfstation in Aschersleben zieht um - Bald doppelt so viele Corona-Impfungen möglich

Die Impfstation in Aschersleben zieht am 20. Dezember von der Alten Tischlerei ins Ballhaus um. Dort können doppelt so viele Spritzen gegen Corona verabreicht werden. Bereits vereinbarte Termine behalten ihre Gültigkeit.

Aschersleben/MZ - Ab dem 20. Dezember wird wieder - wie schon im Frühjahr - im Ascherslebener Sport- und Freizeitcenter Ballhaus gegen Corona geimpft. Drei Tage vorher zieht die Impfstation mit Mann und Maus von der Alten Tischlerei in der Heinrichstraße in die geräumige Arena des Ballhauses, sagt Ballhaus-Chefin Carmen Giebelhausen. Dort sollen an den Impftagen künftig bis zu 500 Spritzen an die Frau und den Mann gebracht werden.