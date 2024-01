Die veranschlagten Kosten für einen Aussichtsturm an der Burgruine im Zoo Aschersleben gehen weit über das hinaus, was der Verschönerungsverein leisten kann. Wie es weitergehen soll.

So könnte der Aussichtsturm an der Burgruine im Zoo Aschersleben aussehen. Der Entwurf der Ingenieurplanungsgesellschaft Wohlrab, Landeck und Cie.

Aschersleben/MZ - Am Gelde hängt doch alles, lässt sich in Anlehnung an ein berühmtes Goethe-Zitat sagen, wenn von der Turmruine der Askanier im Zoo Aschersleben die Rede ist. Denn auch dieses Mal scheitern kühne Pläne, wie die letzten Reste der einst wehrhaften Askanierburg nicht nur erhalten, sondern attraktiv genutzt werden könnten, an den horrenden Kosten.