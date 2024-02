Proppenvoll ist der schwarz-gelb-geschmückte Saal, in dem der HCC am Wochenende seine erste Abendveranstaltung durchgeführt hat.

Nachterstedt/Hoym/MZ - Was für ein Empfang! Die Juniorgarde und die Konfettis – junge Frauen mit schwarz-gelben Glitzerkostümen und kurzen Röckchen – stehen am Eingang des Nachterstedter Dorfgemeinschaftshauses Spalier, um die Gäste der ersten Abendveranstaltung des Hoymer Carneval Clubs zu empfangen. Für die Meerjungfrauen, verrückten Hutmacher, Sträflinge, Erdbeeren und Seeland-Bürgermeister Robert Käsebier geht es so hinein in die fünfte Jahreszeit, hinein in Frohsinn, Unterhaltung und Ausgelassenheit.