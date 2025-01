Das Seeland hat mit der Hilfe von Studenten einen neuen Internet-Auftritt an den Start gebracht. Was nun einfacher für die Bürger ist und welche weiteren Pläne es damit gibt.

Seeland/MZ. - Ob die Stadt Seeland nicht mit der Zeit gehen und sich einen moderneren, übersichtlicheren Internet-Auftritt zulegen wolle, wurde noch am Jahresende in einer Ratssitzung gefragt. Da war die Arbeit an der neuen Homepage der Kommune bereits in vollem Gange, seit einigen Tagen ist sie nun freigeschaltet. Übersichtlicher ist sie auf alle Fälle, auch optisch ansprechender – in einem Concordia-See-Blau gehalten, in dem sogar ein kleiner Fisch schwimmt.