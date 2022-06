Holzmasten für Highspeed-Kabel in Freckleben sollen bleiben

Die Stadt Aschersleben will in Freckleben bauen. Während alle Versorgungsträger in die Erde kommen, nennt die Telekom ihre Masten „innovativ“.

Am Frecklebener Dorfplatz kommt das Glasfaserkabel unterirdisch im Verteilerkasten an. Über oberirdische Kupferkabel geht es dann in die Häuser.

Aschersleben/Freckleben/MZ - Während in Aschersleben und Cochstedt Glasfaserkabel unterirdisch bis ins Haus verlegt werden, ist in Freckleben etwas ganz anderes zu beobachten. Detlef Gürth (CDU) berichtete in der jüngsten Stadtratssitzung und nach einem Vororttermin mit der Digitalisierungsministerin Lydia Hüskens (FDP) über ein Problem: Während die Straßen Am Schlossberg und Wickenbreite jetzt ausbaut und alle Versorgungsträger unter die Erde gebracht werden sollen, kommt die Stadt bei einem Versorger nicht weiter.