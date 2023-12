Sieglinde und Karl-Heinz Günther feiern am Heiligen Abend Diamantene Hochzeit. Warum sie trotz Kälte zu Fuß zum Standesamt gingen.

Hoym/MZ - Es gibt Sprichworte, die treffen einfach zu, andere nicht, sagt Karl-Heinz Günther. „Jung gefreit hat nie gereut“, das treffe bei ihm und seiner Frau völlig zu. „Eine Ehe unterm Weihnachtsbaum ist nur ein kurzer Traum“ dagegen nicht. An Heiligabend feiern Karl-Heinz und Sieglinde Günther aus Hoym ihre Diamantene Hochzeit. Wobei die große Feier mit Freunden und guten Bekannten und der einen oder anderen Überraschung nicht am Weihnachtsabend stattfinden wird, sondern erst zwischen den Feiertagen in Nachterstedt.