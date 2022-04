Hering und Hagebuttenwein - vier Senioren aus Aschersleben erinnern sich an ihre Silvester

Aschersleben/MZ - „Wir hatten nicht, was es heute gibt. Aber es war gemütlicher und heimeliger“, erinnert sich Hertha Horlitz an frühere Silvesterfeierlichkeiten. Die 90-Jährige sitzt im Aufenthaltsraum der Seniorenresidenz Stemmler in der Ascherslebener Lauestraße. „Ich habe geklöppelt“, berichtet Horlitz, die an der Klöppelschule allerlei Handarbeit erlernt hat. „Und wir haben gesungen“, sagt sie. Auch die Getränke waren nicht ohne: Reiswein und selbst gemachter Hagebuttenwein zum Beispiel.