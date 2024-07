Bei der Kontrolle eines 24-Jährigen in Aschersleben wird auch ein Handy überprüft. Dieses wurde 2022 als gestohlen gemeldet.

Hehlerei-Verdacht: Polizei stößt bei Personenkontrolle in Aschersleben auf gestohlenes Handy

Bei einer Polizeikontrolle stießen die Beamten in Aschersleben auf ein Handy, das 2022 als gestohlen gemeldet wurde.

Aschersleben/MZ - Beamte des Polizeireviers Salzlandkreis haben gegen einen jungen Mann ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Hehlerei eingeleitet. Grund dafür war die Kontrolle des 24-Jährigen, der am frühen Donnerstagmorgen zu Fuß in der Breiten Straße in Aschersleben unterwegs war.

Die Polizisten überprüften bei der Kontrolle auch das Handy des Mannes mithilfe der IMEI, einer internationalen 15-stelligen Seriennummer, und fanden heraus, dass dieses Mobiltelefon seit Mitte 2022 als gestohlen gemeldet ist.

Obwohl der Mann versicherte, das Handy käuflich erworben zu haben, wurde es von den Beamten sichergestellt und das Ermittlungsverfahren eingeleitet.