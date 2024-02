Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Nach dem ungefährdeten Punktspielsieg in der Vorwoche gegen Freiberg erwartet der HC Aschersleben am Samstagabend ein anderes Kaliber. „Sie zählen für mich zu den Top drei der Liga“, weiß HC-Coach Martin Wartmann um die Spielstärke des HSV Bad Blankenburg, der in dieser Saison von den bisherigen 19 Partien in der Mitteldeutschen Oberliga nur fünfmal das Parkett als Verlierer verließ und auch im Ballhaus versuchen wird, den Gastgebern den Zahn zu ziehen.