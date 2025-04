Die Handballer des HC Aschersleben liefern dem HSV Bad Blankenburg ein spannendes Regionalligaduell, unterliegen am Ende jedoch unglücklich mit 28:29 und verpassen den verdienten Ausgleich.

HC Aschersleben verliert knapp gegen Bad Blankenburg in der Regionalliga

Gekämpf, aber knapp verloren: Der HC Aschersleben, hier mit Lennard Keil am Ball, unterlag im Ballhaus dem HSV Bad Blankenburg.

Aschersleben/mz. - Die Mannschaft des HSV Bad Blankenburg erwies sich als der harte Brocken: Die Handballer vom HC Aschersleben schafften nach einem eher durchwachsenen Start den Anschluss, hielten in Halbzeit zwei leidenschaftlich dagegen, um am Ende dem Gegner zu dessen glücklichen Sieg zu gratulieren. Die Alligatoren verloren denkbar knapp mit 28:29 – somit stand die erste Heimniederlage in der Rückrunde der Regionalliga zu Buche.