Ein Bundeswehrsoldat steht derzeit in Aschersleben vor Gericht, weil er das Auto seiner Partnerin in Brand gesetzt haben soll. Außerdem soll er sie zweimal geschlagen haben. Es gibt aber widersprüchliche Aussagen.

Am Amtsgericht Aschersleben wird derzeit gegen einen Bundeswehrsoldaten aus Staßfurt verhandelt.

Aschersleben/Staßfurt/MZ - Am Amtsgericht Aschersleben läuft derzeit ein Prozess gegen einen Bundeswehrsoldaten aus Staßfurt. Dem Ende 30-Jährigen werden von der Staatsanwaltschaft Magdeburg mehrere Taten vorgeworfen. Am 30. Mai 2023 soll er gegen 0.20 Uhr das Auto seiner damaligen Freundin vor ihrem Wohnhaus in Staßfurt angezündet haben. Das Auto brannte vollständig aus.