Handwerksbetriebe fordern Unterstützung

Die Teststation am Ballhaus bietet auch Kooperationen für Unternehmen an.

Aschersleben - Testen, testen, testen - das gilt inzwischen auch für die Firmen in Industrie und Handwerk. Nachdem die Bundesregierung per Infektionsschutzgesetz die Unternehmen dazu verpflichtet hat, ihren Mitarbeitern, die nicht in Homeoffice arbeiten, regelmäßige Corona-Tests anzubieten, beschäftigte sich in der vergangenen Woche auch die Handwerkskammer Magdeburg mit diesem Thema.

So sei seitens der Unternehmen eine Reihe von Problemen offensichtlich geworden. „Dazu zählen insbesondere Kostenbelastungen, Beschaffungsprobleme wie auch rechtliche Unsicherheiten, die für die zumeist kleinen Handwerksbetriebe besonders relevant sind“, heißt es in einer Mitteilung der Handwerkskammer.

Die fordert deshalb jetzt konkrete Unterstützung von der Politik und aus den Verwaltungen. Beispielsweise für einen kostenlosen Zugang zu staatlichen Testkontingenten und kommunalen Testzentren. Denn nur Betriebe, die die Voraussetzungen für die Beantragung der sogenannten Überbrückungshilfe III erfüllen, können die Kosten für die von ihnen vorfinanzierten Tests erstattet bekommen.

Im Kammerbezirk Magdeburg, zu dem auch Aschersleben gehört, gibt es etwa 66.000 Beschäftigte im Handwerk. Bei einer wöchentlichen Testung und Kosten pro Test in Höhe von fünf Euro entsteht eine finanzielle Belastung von insgesamt 330.000 Euro pro Woche. Oder 1,3 Millionen Euro pro Monat. Mitarbeiter, die engen Kundenkontakt haben, können sich zudem zweimal die Woche testen lassen.

„Viele Handwerksbetriebe sind nach einem Jahr Pandemie schwer getroffen. Die Belastungen und Einschränkungen steigen immer weiter. Trotzdem, nicht jeder Betrieb hat einen so starken Umsatzrückgang, dass Kosten über die Überbrückungshilfe III finanziert werden können.

Aber auch die anderen Betriebe arbeiten oftmals am Limit. Die entstehenden Kosten kann beim besten Willen unter den derzeitigen Bedingungen nicht jeder Inhaber übernehmen“, fasste Hagen Mauer, Präsident der Handwerkskammer Magdeburg, zusammen.

Zu denen, für die das offenbar kein größeres Problem sei, gehört die Ascherslebener Firma Reifen Kümmel. „Bis jetzt haben wir unsere Mitarbeiter noch nicht getestet, werden das auf deren Wunsch aber natürlich tun“, sagt Firmen-Chef Hartmut Kümmel. Die damit verbundenen zusätzlichen Ausgaben dürften sich bei seinem Sechs-Mann-Team in Grenzen halten.

Ihm fehlen allerdings konkrete Informationen darüber, wo die Tests erhältlich sind, wer sie durchführen darf oder wie sie dokumentiert werden sollen. „Man schmeißt uns wieder mal ins tiefe Wasser, und wir sollen selbst das Schwimmen lernen“, fasst Unternehmer Kümmel seine Situation zusammen.

Eher gelassen geht Klaus Mahnert mit der gesetzlichen Verpflichtung um, seinen Mitarbeitern ein wöchentliches Testangebot machen zu müssen. Der Ascherslebener Geschäftsmann betreibt im Gewerbegebiet Güstener Straße ein Druckereiunternehmen mit 25 Mitarbeitern.

Mehrere Firmen kooperieren mit der Impf- und Teststation im Ballhaus Aschersleben

Generell sei die Testbereitschaft unter der Belegschaft gut. Mahnert bietet seinen Mitarbeitern bereits Selbsttests für Zuhause an. Die hätten sich im Zusammenhang mit Kontakten von Mitarbeitern zu infizierten Personen auch schon bewährt und für Sicherheit gesorgt.

Inzwischen gibt es zumindest in Aschersleben noch eine ganz andere Möglichkeit für hier ansässige Unternehmen, um ihre Mitarbeiter regelmäßig zu testen. Das ist eine Kooperation mit der Ascherslebener Impf- und Teststation im Ballhaus. Mehrere Firmen nutzen dieses Angebot bereits, bestätigt der Leiter der Impf- und Teststation, Jörg Widder.

Der sieht für die Unternehmen gleich mehrere Vorteile. So müssen die sich beispielsweise nicht um die Beschaffung der Tests kümmern und haben das Testgeschehen nicht auf dem Firmengelände. Um die Bezahlung der Tests kommen aber auch die kooperierenden Betriebe nicht herum, Widder bestätigt, dass sich durchaus weitere Firmen anschließen können. (mz/hv)