Das Silvesterfeuerwerk ließ die Feinstaubbelastung in Aschersleben weniger steigen, als erwartet. Daten der landesweiten Mess-Stationen können nun online abgerufen werden.

Gute Luft in Aschersleben: Luftschadstoffe bleiben auch Silvester weit unter Grenzwert

Die Feinstaubmessstation Hinter dem Zoll in Aschersleben.

Aschersleben/MZ - Die Luft im Land wird immer sauberer. Auch 2023 wurden die Grenzwerte für Luftschadstoffe wie Stickstoffdioxid und Feinstaub an allen Mess-Stationen in Sachsen-Anhalt eingehalten. Darüber informiert das Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt und teilt in dem Zusammenhang mit, dass das Umweltportal Sachsen-Anhalt ab sofort Daten zur Luftqualität rund um die Mess-Standorte veröffentlicht – auch aus Aschersleben, wo es eine Mess-Station Hinter dem Zoll gibt.