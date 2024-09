Die fünffache Mutter und 13-fache Oma Isolde Nieft hat ihren 100. Geburtstag in Frose gefeiert. Wie sie auf ihre Leben blickt und was sie sorgt.

Frose/MZ. - 100 Jahre alt soll sie sein? Isolde Nieft schüttelte noch am Donnerstag ungläubig mit dem Kopf, berichtet Schwiegertochter Sabine Nieft. Sie meinte, es müssten 99 sein. Doch nun sitzt Isolde Nieft am Samstagvormittag schön frisiert und in Bluse auf dem Bett und lächelt mit Schwiegertochter und Enkelin Jeannette Heuchert für die Tageszeitung in die Kamera. „So viele werden ja nicht 100“, sagt sie. Eigentlich könnte sie es richtig krachen lassen heute, wenn die Füße wollten.