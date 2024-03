Der Klinikbetreiber Ameos schließt Stationen in Bernburg: Was bedeutet das für den Klinikstandort Aschersleben? Ist der mit dem Salzlandkreis vereinbarte Grundversorgungsauftrag noch gesichert?

Die Rettungsdienste im Salzlandkreis sollen nach den Veränderungen bei Ameos ihre Notfallversorgung jeweils auf die am besten geeignete Notaufnahme im Kreis ausrichten. In Aschersleben werden dabei weiterhin alle Notfälle versorgt, außer den neurologischen.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Der Klinikbetreiber Ameos schließt im Salzlandkreis am Standort Bernburg die Stationen für Chirurgie und Innere Medizin und spezialisiert sich auf die Neurologie und Orthopädie. Die Notaufnahme am Klinikum in der Kreisstadt werde schon ab dem 2. April ausschließlich neurologische Notfälle versorgen, kündigen der neue Regional-Geschäftsführer von Ameos Ost, Stephan Freitag, und Krankenhausdirektor Stefan Fiedler an.