Großes Interesse an Bewerber-Training für künftige Polizisten an Fachhochschule in Aschersleben

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Bevor es so richtig losgeht, finden sich die jungen Leute auf dem Campus auf einer sonnigen Wiese ein und formen für die am Himmel schwirrende Drohne eine 1.000. Denn genauso viele Jugendliche haben inzwischen das Bewerber-Coaching an der sachsen-anhaltischen Fachhochschule Polizei in Aschersleben genutzt, um sich fit für eine Bewerbung dort zu machen. Die 1.000. – Tanja Schmelzer aus Berlin – gerade erst jetzt.