Hinter den Zoo-Kulissen gibt es in Aschersleben wertvollen Nachwuchs. Hier wachsen Goldfasan- und Puten-Küken heran.

Aschersleben/MZ - Eigentlich hatte der Ascherslebener Zoo den Brutapparat für die Osterzeit gekauft. Geflügelzüchter aus der Region bringen in diesen Tagen immer ganz unterschiedliche Eier vorbei – in allen Größen und Farben. Die Zoobesucher können dann beim Schauschlüpfen die „Geburt“ der kleinen Küken hautnah miterleben. Doch nun kommt die Apparatur auch außerhalb dieser Zeit zum Einsatz, sorgt so für ein aufgeregtes Tschilpen hinter den Kulissen – und trägt zum Erhalt seltener Arten bei.