Mehrere Hunde mussten nach dem Fressen von Giftködern tierärztlich behandelt werden. Ob tatsächlich Hundehasser am Werk waren? Was die Polizei bisher sagen kann.

Mehrere Giftköder sind an der Keplerstraße in Aschersleben gefunden worden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Achtung! Giftköder in Aschersleben!“ Der Facebook-Post einer Ascherslebener Tierarztpraxis, der davon berichtet, dass am Wochenende mehrere Hunde in Aschersleben, Mehringen und Umgebung Giftköder gefressen hätten und zum Teil auch notdienstärztlich behandelt werden mussten, löste in den sozialen Netzwerken eine Welle der Empörung aus.